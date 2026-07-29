Антимракобес: н...
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Экспресс-тест крови вместо КТ мозга при черепно-мозговой травме

Экспресс-тест крови вместо КТ мозга при черепно-мозговой травме

Американские нейрохирурги провели многоцентровое испытание и показали, что диагностическая система способна за 15 минут определить по капле цельной крови, есть ли у пациента с черепно-мозговой травмой внутричерепные повреждения и нужна ли ему компьютерная томография мозга.

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