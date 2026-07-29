Экспресс-тест крови вместо КТ мозга при черепно-мозговой травме

Американские нейрохирурги провели многоцентровое испытание и показали, что диагностическая система способна за 15 минут определить по капле цельной крови, есть ли у пациента с черепно-мозговой травмой внутричерепные повреждения и нужна ли ему компьютерная томография мозга.