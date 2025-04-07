Командир 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Гамлет Авагян подтвердил информацию о присутствии наёмников из Колумбии в составе штурмового подразделения, действующего в Курской области.
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