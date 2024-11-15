Сходившие в Пятёрочку

Yuriy Garutsa Работал в Чернобыле после катастрофы. Эти твари, ну которые.охлы всё вывозили на продажу даже закатки с гаражей. Предлагали мне мешок гречки чтобы я им часы ставил в табель ублюдки. С.ка, Ненавижу. А были и такие кто соглашался.

Сергей Ников Надо сжигать. Санитарные правила есть. Будет смрад, зараза, биологическая катастрофа. Если закапывать, то вся территория превращается в огромное кладбище. А эти сгнившие хохлы воняли и при жизни. Даже известь не помогает. Повторяю - есть санитарные правила.