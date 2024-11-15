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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Сходившие в Пятёрочку

Сходившие в Пятёрочку

Не лучше ли хоронить их на месте в братских могилах? Вчера  многие  писали    о  том, что "больше 8 тысяч тел ВСУшников, брошенных своими в Курской области, находится сейчас в приграничных моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской области.

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Комментарии
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Yuriy Garutsa
Работал в Чернобыле после катастрофы. Эти твари, ну которые.охлы всё вывозили на продажу даже закатки с гаражей. Предлагали мне мешок гречки чтобы я им часы ставил в табель ублюдки. С.ка, Ненавижу. А были и такие кто соглашался.
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3 час.
Сергей Ников
Надо сжигать. Санитарные правила есть. Будет смрад, зараза, биологическая катастрофа. Если закапывать, то вся территория превращается в огромное кладбище. А эти сгнившие хохлы воняли и при жизни. Даже известь не помогает. Повторяю - есть санитарные правила.
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2 час.
L
Lyudmila
Закопать в одну могилу поглубже и забыть пока ООН не возьмется за это дело. Вот они пусть свои деньги и тратят на опознание тел, не мы к ним пришли, не нам их и увозить.
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1 час.

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