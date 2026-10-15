Зажигательный мотив «Macarena» и трогательный шепот «Иванушек» про тополиный пух — мы уже и забыли эти песни, но при первых же нотах начинаем пританцовывать и вспоминать беззаботную юность.
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