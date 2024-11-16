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Зеленский признался, что на Украине мобилизовали недостаточно людей

Зеленский признался, что на Украине мобилизовали недостаточно людей

На Украине было мобилизовано недостаточное количество граждан, заявил Владимир Зеленский в интервью «Суспильному», передает РИА Новости.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Вот, ведь, гадёныш Зеленский, решил истребить всех украинцев. Или решит сделать Украину без украинцев, а украинки нарожают ему уже европейцев арабского и африканского происхождения?
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18 час.
ВР
Вера Роднова
Возьми пример с Наполеона, поведи свою армию сам, что слабо?  Ростиком такой же головной убор сошьют и в перед. Проконсультируйся у петуха Макрона.
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16 час.

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