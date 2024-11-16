Вот, ведь, гадёныш Зеленский, решил истребить всех украинцев. Или решит сделать Украину без украинцев, а украинки нарожают ему уже европейцев арабского и африканского происхождения?

ВР

Вера Роднова

Возьми пример с Наполеона, поведи свою армию сам, что слабо? Ростиком такой же головной убор сошьют и в перед. Проконсультируйся у петуха Макрона.