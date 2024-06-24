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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36-летний Брассар завершил карьеру. Форвард выиграл ЧМ-2016 и провел 16 сезонов в НХЛ

За 16 лет в НХЛ 36-летний форвард выступал за 10 клубов: «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттава», «Питтсбург», «Флорида», «Колорадо», «Айлендерс», «Аризона», «Филадельфия» и «Эдмонтон».

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