В Перми подвал одной из многоэтажек затопило кипятком

Жители боятся повторения трагедии, произошедшей в мини-отеле.В Перми жильцы многоэтажного дома на улице Холмогорской оказались в опасности из-за прорыва трубы из-за которого подвал здания затопило кипятком.
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