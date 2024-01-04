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В Перми подвал одной из многоэтажек затопило кипятком

В Перми подвал одной из многоэтажек затопило кипятком

Жители боятся повторения трагедии, произошедшей в мини-отеле.В Перми жильцы многоэтажного дома на улице Холмогорской оказались в опасности из-за прорыва трубы из-за которого подвал здания затопило кипятком.

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