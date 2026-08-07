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Татар-информ

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Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая и поблагодарил аграриев

Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая и поблагодарил аграриев

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с ходом уборочной кампании в Алексеевском районе республики и поблагодарил крестьян на своих страницах в социальных сетях.

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