Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая и поблагодарил аграриев

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня ознакомился с ходом уборочной кампании в Алексеевском районе республики и поблагодарил крестьян на своих страницах в социальных сетях.
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