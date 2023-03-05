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Кир Воробьев о ФК «Деньги»: «Нет более мерзкой и вызывающей отвращение команды. Я желаю тиме не попасть в МФЛ-3, что они делают с медиафутболом – это грустно, токсично и тоскливо»

Нападающий «Эгриси» Кирилл Воробьев прокомментировал слова президента «Денег» Станоса об уходе хавбека Гендузи из клуба и возможном переходе в «Титан».

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