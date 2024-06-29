Премьер Сербии обратился к гражданам после попытки теракта у посольства Израиля

Сербия решительно ответит на преступление, совершенное у посольства Израиля в стране. Этот теракт может приписываться только конкретному лицу, а не всей религии или народу, сообщил премьер-министр Сербии Милош Вучевич.
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