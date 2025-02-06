В Республике Мордовия обсудили проблемы субъектов предпринимательской деятельности

30 января 2025 года бизнес-омбудсмен Республики Мордовия Елена Юрченкова провела совещание с общественными представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия в муниципальных районах Республики Мордовия и городском округе Саранск.
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