В Республике Мордовия обсудили проблемы субъектов предпринимательской деятельности

30 января 2025 года бизнес-омбудсмен Республики Мордовия Елена Юрченкова провела совещание с общественными представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия в муниципальных районах Республики Мордовия и городском округе Саранск.