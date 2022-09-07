Кто вошел в шорт-лист Букеровский премии по литературе

Среди них есть самая короткая книга за всю историю премии - 116-страничное произведение Клэр Киган Small Things Like These ("Маленькие вещи вроде этих"), а также книга, написанная самым взрослым автором из когда-либо номинированных на "Букера" .
Среди них есть самая короткая книга за всю историю премии - 116-страничное произведение Клэр Киган Small Things Like These ("Маленькие вещи вроде этих"), а также книга, написанная самым взрослым автором из когда-либо номинированных на "Букера" .
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