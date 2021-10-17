Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг

Неспешный разговорПрогрессЗима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг Виктория Никифорова Все материалы Равнодушная природа устроила неприятный сюрприз эковоинам всех стран.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрВсё верно написано.Валентин ЩербаковНу сколько еще будут писать об этой недоношенной и неполноценной шведской дряни, показывая свой непрофессионализм и забивать фуфлом наши мозги.Людмила Фирстова (Таран)Валентин , речь не о ней, а о совсем о другом, прочитайтеБОБорис ОсиповВсем этим "зеленым" надо ставить штамп на лоб...Комментировать
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