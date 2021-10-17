Неспешный разговор

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Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг

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Александр
Всё верно написано.
Валентин Щербаков
Ну сколько еще будут писать об этой недоношенной и неполноценной шведской дряни, показывая свой непрофессионализм и забивать фуфлом наши мозги.
Людмила Фирстова (Таран)
Валентин , речь не о ней, а о совсем о другом, прочитайте
Борис Осипов
Всем этим "зеленым" надо ставить штамп на лоб...

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