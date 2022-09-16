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МЫ ЕЩЁ УВИДИМ ДИСКОВУЮ ПИЛУ В АЛМАЗАХ! - Утешалки

МЫ ЕЩЁ УВИДИМ ДИСКОВУЮ ПИЛУ В АЛМАЗАХ! - Утешалки

Ничего, и на твою страничку приедет фура с лайками!   Ничего, и у тебя в родословной еврей найдётся!   Будет и на нашей улице чисто!   Будет и на твоём тесте две полоски!   И тебе птица счастья на лысину капнет!   И на твоём несчастье кто-то своё счастье построит!   И твоя жаба превратится в царевну!   Будет и у твоего босса геморрой!   Приедет и по нашему вызову скорая!   Ничего, и у тебя в почке найдут драгоценные камни!   И на нашей улице твоя любимая микрокредитная контора загорится!   Будет ещё и в нашем кране горячая вода!   Будет ещё в твоей квартире публичный дом!   Мы ещё увидим воду в радужных разводах!   И на нашей улице просрочку из супермаркета выбросят!   Будет и в нашем Сыктывкаре карнавал!   И в твоём лифте Обама прокатится!   И ты когда-нибудь лёгким испугом отделаешься!   И под твоим окном перевернётся жижон с вареньем!   Будет и по нашему телевизору «Лебединое озеро»!   Будут и на твоих галифе лампасы!   И тебе прилетит метеорит на ладошку!   Будет и на нашей свадьбе драка!   Ничего, скоро опять будет доллар по восемьдесят, как в хорошие времена!   Когда-нибудь и ты мне деньги не вернёшь!   И у тебя однажды отцовство не подтвердится!   Скоро и твою почку обратно выкупим!   Ничего, и наши имена на обломках напишут!   Ничего, и ты ещё счастьюшка хапнешь!   © 2022 «Красная бурда» Рис.

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