МЫ ЕЩЁ УВИДИМ ДИСКОВУЮ ПИЛУ В АЛМАЗАХ! - Утешалки

Ничего, и на твою страничку приедет фура с лайками! Ничего, и у тебя в родословной еврей найдётся! Будет и на нашей улице чисто! Будет и на твоём тесте две полоски! И тебе птица счастья на лысину капнет! И на твоём несчастье кто-то своё счастье построит! И твоя жаба превратится в царевну! Будет и у твоего босса геморрой! Приедет и по нашему вызову скорая! Ничего, и у тебя в почке найдут драгоценные камни! И на нашей улице твоя любимая микрокредитная контора загорится! Будет ещё и в нашем кране горячая вода! Будет ещё в твоей квартире публичный дом! Мы ещё увидим воду в радужных разводах! И на нашей улице просрочку из супермаркета выбросят! Будет и в нашем Сыктывкаре карнавал! И в твоём лифте Обама прокатится! И ты когда-нибудь лёгким испугом отделаешься! И под твоим окном перевернётся жижон с вареньем! Будет и по нашему телевизору «Лебединое озеро»! Будут и на твоих галифе лампасы! И тебе прилетит метеорит на ладошку! Будет и на нашей свадьбе драка! Ничего, скоро опять будет доллар по восемьдесят, как в хорошие времена! Когда-нибудь и ты мне деньги не вернёшь! И у тебя однажды отцовство не подтвердится! Скоро и твою почку обратно выкупим! Ничего, и наши имена на обломках напишут! Ничего, и ты ещё счастьюшка хапнешь! © 2022 «Красная бурда» Рис.