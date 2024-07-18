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«Культурное» дело Кибовского, подробности

«Культурное» дело Кибовского, подробности

Вечером 17 июля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры, бывшего руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
&quot;Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину И прошу меня отправить на текущую войну!&quot;. Помнится были времена, когда определенный круг лиц шел на дело, а в кармане лежало заявление ,мол оружие нашёл и иду его сдавать. Сейчас, видимо, текст заявления меняется.
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