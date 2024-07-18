«Культурное» дело Кибовского, подробности

МБ

Максим Буров

"Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину И прошу меня отправить на текущую войну!". Помнится были времена, когда определенный круг лиц шел на дело, а в кармане лежало заявление ,мол оружие нашёл и иду его сдавать. Сейчас, видимо, текст заявления меняется.