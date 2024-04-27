По капле выдавливая раба

Вполне заурядный случай. Один из местных телеграм-каналов, явно претендующий на почетное звание «патриотического» и болеющего за дело правое едва ли не больше причастных к этому по должности, решил «приколоться» на популярную ныне тему.
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