Общество помощи участникам СВО и инвалидам в Новосибирске оказалось на грани закрытия

Асет Архипов – инвалид с детства, мечтавший помогать таким же, как он сам. Сначала все шло хорошо – активист создал свое общество психологической помощи в Новосибирске и даже выиграл грант от местных властей, но вскоре оказался должником на полмиллиона рублей.