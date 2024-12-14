Общество помощи участникам СВО и инвалидам в Новосибирске оказалось на грани закрытия

Асет Архипов – инвалид с детства, мечтавший помогать таким же, как он сам. Сначала все шло хорошо – активист создал свое общество психологической помощи в Новосибирске и даже выиграл грант от местных властей, но вскоре оказался должником на полмиллиона рублей.
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