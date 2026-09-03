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ВЕСТИ КРЫМ

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Из Симферополя отправили очередную партию дров для бойцов на херсонском направлении

Из Симферополя отправили очередную партию дров для бойцов на херсонском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. Крымская традиция помогать бойцам дровами из убранных деревьев продолжается уже четвёртый год, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

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