Кондратюк о шоу-программах: «Наверное, если проводить такой турнир в виде шоу, скандалов и комментариев в интернете не было бы. Но это было бы не настолько интересно зрителям»

– Можно сказать, что турнир по шоу-программам, который всем так понравился, стал для вас яркой точкой не самого приятного, если учесть все перипетии с травмой, сезона? – Наверное, все-таки яркая точка для меня – финал Гран-при России.
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