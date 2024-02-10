Госавтоинспекция призывает челябинцев отказаться от поездок в Ашинский район. Видео

Водителей призывают отказаться от поездок в Ашинский район Челябинской области. Из-за непогоды движение на участке частично остановлено, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
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