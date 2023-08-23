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Торжественные линейки в школах: во сколько начнется праздник 1 сентября 2023 года

Торжественные линейки в школах: во сколько начнется праздник 1 сентября 2023 года

Торжественные линейки в школах: во сколько начнется праздник 1 сентября 2023 года Елена ГалицкаяСкоро наступит долгожданный День знаний, который традиционно приходится на 1 сентября.

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