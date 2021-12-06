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Более 1,6 млн человек сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области

Более 1,6 млн человек сделали прививку от коронавируса в Нижегородской области

1 600 523 нижегородцев привились от коронавируса. Об этом пишет министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

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