Беглов сообщил, как идет строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Этот мегапроект повлияет на жизнь Северной столицы Губернатор Александр Беглов, выступая с итогами о проделанной работе перед депутатами ЗакСа Петербурга 14 мая, рассказал о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург.