Кому выгоден черный бизнес на мертвых автомобилях

Почему машинки заканчивают свою жизнь на частных разборках, а утильсбор достаётся АвтоВАЗу Иван Рыбин Фото: Transport Svetlana Vozmilova/Global Look Press Они жили долго и счастливо, а потом умерли — двигатели и трансмиссии выработали свой ресурс, подвески рассыпались, а кузова насквозь проржавели.