Сидела вечером на кухне и грустила. Ужин кончился, а до завтрака было далеко. Целая огромная ночь была между ужином и завтраком.
Зимний мужик
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Сидела вечером на кухне и грустила. Ужин кончился, а до завтрака было далеко. Целая огромная ночь была между ужином и завтраком.
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