Собянин открыл экспозицию Музея транспорта Москвы в отреставрированном гараже Мельникова

Постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице открыл Сергей Собянин.
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