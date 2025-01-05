Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Глава службы охраны президента Южной Кореи Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями 3 января, когда правоохранители прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля для его ареста.