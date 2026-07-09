Мексика может подать заявку на проведение клубного чемпионата мира-2029

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что правительство оценит экономический и туристический эффект от чемпионата мира-2026, прежде чем принять решение о поддержке заявки на проведение клубного чемпионата мира 2029 года.
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