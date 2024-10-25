Станцию метро «Спортивная» не собираются консервировать

Мэрия Новосибирска рассказала, как будет функционировать станция «Спортивная» зимой. В мэрии Новосибирска сообщили, что работы, связанные с риском поломки оборудования (согласно паспортов заводов-изготовителей) или с нарушением технологии монтажа при низких отрицательных температурах, выполняться не могут.
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