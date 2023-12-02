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Несекретные материалы

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Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Политнавигатор Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения.

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Комментарии
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федор
Рогули злобные , но очень сцыкливые . Если дать им по башне хорошенько, то они тут же стучат на своих громодян. Они всегда были холопа и злыднями , такими и останутся , только жесткость по отношению к ним держит их в уме и страхе.
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12 час.
Борис Виленский
Сударь, вы неправы, рогулей нужно выселить в Польшу (пусть друг друга режут), а западная окраина такая же русская земля, как и остальная.
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9 час.
ВМ
Владимир Минаков
О как... А Вы уверены, что Польша примет этих злобно настроенных людей к себе? Вы только посмотрите, что сейчас творят в Польше эти водилы дальнобоя... В 1946 году Польша выслала со своей страны 700 тысяч этнических украинцев, взамен приняла из УССР 2 миллиона поляков, создав этническое государство для поляков. Репатрианты-украинцы были расселены по всей Украине.   Вот потомки этих переселенцев и сейчас, на новоприсоединённых территориях, продолжают и орать, и оказывать сопротивление, за Украину... Для России получить территории бывшей ЗУНР в свой состав... да нафига ей такой серпентарий на груди? Пусть будет новое/старое государство ЗУНР ( Западноукраинская народная республика), они всегда мечтали о самостийности и за это боролись. А как они будут жить - их проблемы...
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2 час.

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