Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Рогули злобные , но очень сцыкливые . Если дать им по башне хорошенько, то они тут же стучат на своих громодян. Они всегда были холопа и злыднями , такими и останутся , только жесткость по отношению к ним держит их в уме и страхе.

ВМ

Владимир Минаков

О как... А Вы уверены, что Польша примет этих злобно настроенных людей к себе? Вы только посмотрите, что сейчас творят в Польше эти водилы дальнобоя... В 1946 году Польша выслала со своей страны 700 тысяч этнических украинцев, взамен приняла из УССР 2 миллиона поляков, создав этническое государство для поляков. Репатрианты-украинцы были расселены по всей Украине. Вот потомки этих переселенцев и сейчас, на новоприсоединённых территориях, продолжают и орать, и оказывать сопротивление, за Украину... Для России получить территории бывшей ЗУНР в свой состав... да нафига ей такой серпентарий на груди? Пусть будет новое/старое государство ЗУНР ( Западноукраинская народная республика), они всегда мечтали о самостийности и за это боролись. А как они будут жить - их проблемы...