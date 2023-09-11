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Защитник «Милана» Калулу может пропустить дерби с «Интером» из-за мышечной травмы

Защитник «Милана» Калулу может пропустить дерби с «Интером» из-за мышечной травмы

У защитника «Милана» диагностирована мышечная травма. Ранее стало известно, что игру 4-го тура Серии А из-за дисквалификации пропустит защитник «россонери» Фикайо Томори.

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