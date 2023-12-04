Песков: ЕС становится тяжело палить деньги в бездонной бочке Украины

Европейцам становится все сложнее продолжать финансировать Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью Financial Times о том, что Киев не может получить 500 млн евро.
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