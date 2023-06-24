Военное обозрение

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Подполковник НМ ЛНР допустил отправку на фронт украинских женщин

Подполковник НМ ЛНР допустил отправку на фронт украинских женщин

Украинских женщин стали привлекать для участия в штурмовых отрядах ВСУ. С таким заявлением выступил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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