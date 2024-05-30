Глава Ботсваны: стране “конец”, если на место ее алмазов придут искусственные

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) назвал синтетические бриллианты угрозой для экономической жизни страны, которой драгоценные камни приносят до 40% государственных доходов и 75 % валютных поступлений, сообщает Reuters.
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