Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: бумажная трудовая нужна для досрочной пенсии

В ряде случаев бумажная трудовая книжка может быть единственным источником информации не только о работе россиян, но и об имеющихся поощрениях, характере работы - вахта или сезонная работа, что особенно важно претендентам на досрочную пенсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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