Как черное платье превратилось в соленую скульптуру на дне моря

Как превратить обыкновенное, ничем не примечательное черное платье в блестящее, сверкающее произведение искусства, не пришивая стразы и не покрывая его блестками? Конечно же, погрузить его в Мертвое море… Израильская художница Сигалит Ландау (Sigalit Landau) погрузила на три месяца черное траурное платье на дно Мертвого моря.
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