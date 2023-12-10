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Мы соседи по планете

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Как черное платье превратилось в соленую скульптуру на дне моря

Как черное платье превратилось в соленую скульптуру на дне моря

Как превратить обыкновенное, ничем не примечательное черное платье в блестящее, сверкающее произведение искусства, не пришивая стразы и не покрывая его блестками? Конечно же, погрузить его в Мертвое море… Израильская художница Сигалит Ландау (Sigalit Landau) погрузила на три месяца черное траурное платье на дно Мертвого моря.

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