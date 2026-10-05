Вкусный и полезный напиток может быть опасен: Врач предостерёг любителей чая

Когда надоел обычный чёрный чай и хочется чего-нибудь эдакого, вспоминают о чае имбирном. Но мало кто знает, что этот вкусный и полезный напиток может быть опасен.
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