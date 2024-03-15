Что стало новым поводом для обострения отношений Грузии и Украины

3 дня назад 829 прочитали Что потребовали друг от друга Тбилиси и Киев 11 марта правительство Грузии выпустило заявление, в котором перечислило действия украинских властей, «которые вопиюще противоречат традиционной дружбе, установившейся между двумя странами и народами».