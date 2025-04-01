Алтайские ветераны начнут получать выплаты ко Дню Победы с 7 апреля

На эти цели в краевом бюджете заложили 360 миллионов рублей С 7 апреля в Алтайском крае начнут получать единовременные выплаты ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей.
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