Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,9 миллиона подписчиков.