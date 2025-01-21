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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,9 миллиона подписчиков.

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