Екатерина Гольцева одержала очередную победу на шахматном Суперфинале

В пятницу в Ростове-на-Дону состоялись матчи 8‑го тура на Суперфинале чемпионата России по шахматам, где нижегородка Екатерина Гольцева имеет все шансы на награды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Финэксперт Карапе...
- Стало известно, к...
- ДВ ИИ-Достоевский вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым