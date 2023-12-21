Россияне стали меньше интересоваться покупкой квартир в Москве

Число сделок на рынке жилья в Москве сократилось. Как подсчитали аналитики «Метриум» по данным Росреестра, в ноябре число сделок купли-продажи снизилось на 10%, количество договоров долевого участия (ДДУ) — на 9%, а ипотечных соглашений — более чем на 10%.