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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РПЛ опередила Серию А и АПЛ по объему и количеству ставок на минувших выходных (Olimpbet)

РПЛ заняла второе место по популярности ставок на футбол среди клиентов Olimpbet с 9 по 11 октября. За эти три дня на матчи РПЛ пришлось 19,45% всех футбольных ставок.

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