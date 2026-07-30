FA о продаже части прав на ЧМ: «Мы против планов ФИФА, стоим плечом к плечу с европейскими коллегами. Чемпионат мира принадлежит футболу»

Футбольная ассоциация Англии поддержала позицию УЕФА по возможной продаже части прав на чемпионат мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Третьяк о депутатском сроке: «Занимаемся массовым спортом – от этого зависит будущее государства. Продолжу борьбу за возвращение России во всех видах с флагом и гимном»
- Телегин о плей-ин в КХЛ: «Могли бы встретиться «Спартак» и «Шанхай», но после регулярки между ними было 25 очков! Не факт, что справедливо играть при такой разнице»
- «Зенит» примет «Динамо» Махачкала в 3-м туре Кубка России. Начало игры – в 18:30
Свежие комментарии