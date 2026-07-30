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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FA о продаже части прав на ЧМ: «Мы против планов ФИФА, стоим плечом к плечу с европейскими коллегами. Чемпионат мира принадлежит футболу»

Футбольная ассоциация Англии поддержала позицию УЕФА по возможной продаже части прав на чемпионат мира.

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