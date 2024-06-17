Артиллерист Кадет заявил, что ВСУ не могут выследить его орудие

Российская артиллерия группировки войск «Днепр» ежедневно бьет по украинским боевикам. Один из артиллеристов в беседе со «Звездой» заявил, что при этом что-то с ней сделать в ответ противнику непросто - виной этому мастерство военнослужащих ВС РФ в маскировке своих орудий.
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