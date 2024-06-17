Страна и люди
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Страна и люди

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Артиллерист Кадет заявил, что ВСУ не могут выследить его орудие

Артиллерист Кадет заявил, что ВСУ не могут выследить его орудие

Российская артиллерия группировки войск «Днепр» ежедневно бьет по украинским боевикам. Один из артиллеристов в беседе со «Звездой» заявил, что при этом что-то с ней сделать в ответ противнику непросто - виной этому мастерство военнослужащих ВС РФ в маскировке своих орудий.

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