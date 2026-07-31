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ФедералПресс

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Белый дом раскрыл детали сделки по недрам Украины: «Можем взять все, что захотим»

Белый дом раскрыл детали сделки по недрам Украины: «Можем взять все, что захотим»

ВАШИНГТОН, 1 августа, ФедералПресс. Соединенные Штаты могут получить практически неограниченный доступ к украинским месторождениям редкоземельных элементов в рамках уже подписанного двустороннего соглашения.

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