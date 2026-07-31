Белый дом раскрыл детали сделки по недрам Украины: «Можем взять все, что захотим»

ВАШИНГТОН, 1 августа, ФедералПресс. Соединенные Штаты могут получить практически неограниченный доступ к украинским месторождениям редкоземельных элементов в рамках уже подписанного двустороннего соглашения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии