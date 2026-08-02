Нынешняя финская элита хочет войны с Россией, чтобы этим прикрыть свои провалы в руководстве страной, заявил бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен 2 августа РИА Новости.
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