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Прогнозируемые доходы сборных команд на Чемпионате Европы-2024

Прогнозируемые доходы сборных команд на Чемпионате Европы-2024

Прогнозируемые доходы сборных команд на Чемпионате Европы-2024 Ирэн ОрлонскаяСогласно утверждениям бюджетного плана на текущий сезон, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится к историческому мероприятию — чемпионату Европы, на котором планируется выручить рекордные 2,4 млрд евро.

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