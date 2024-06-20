Прогнозируемые доходы сборных команд на Чемпионате Европы-2024 Ирэн ОрлонскаяСогласно утверждениям бюджетного плана на текущий сезон, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится к историческому мероприятию — чемпионату Европы, на котором планируется выручить рекордные 2,4 млрд евро.
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