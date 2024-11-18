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Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией региона.

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