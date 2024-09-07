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Sharp собирается выйти на рынок электромобилей

Sharp собирается выйти на рынок электромобилей

Японский производитель бытовой техники корпорация Sharp объявила, что выйдет на рынок электромобилей в сотрудничестве с тайваньской компанией Hon Hai Precision Industry, сообщает 7 сентября деловое агентство Kyodo News.

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